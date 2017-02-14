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14 февраля, вторник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии чиновник пойдет под суд// 14.02.2017
Его обвиняют в мошенничестве с землей.
В Кушнаренковском районе глава сельского совета обвиняется в мошенничестве с землей стоимостью 900 тысяч рублей. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Глава Старотукмаклинского сельсовета 61-летний Камиль Кабиров вскоре предстанет перед судом.
По версии следствия в феврале 2007 года чиновник приказал одному из подчинённых изготовить выписку из похозяйственной книги. В подложном документе было сказано, что его супруге принадлежит 21 сотка земли в одной из деревень. Женщина благодаря фиктивным документам зарегистрировала участок в деревне Новые Тукмалы в свою собственность. Но на этом Кабиров не остановился. Позже, в 2008 году, он передал жене и 3 жителям Уфы еще один кусок земли. На этот раз в 102 сотки.
Сумма ущерба, причиненная муниципалитету, составила 900 тысяч рублей.
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