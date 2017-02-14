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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии осудят отца, из-за которого в пожаре погибли две его дочки

Злата ЗУКОВИЧ // 14.02.2017
Бывший насильник заснул в квартире с сигаретой, будучи пьяным.

32-летнего Алика Рахматуллина обвиняют в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», сообщили в прокуратуре республики.

Как считает следствие, Рахматуллин, злоупотреблявший алкоголем, 19 декабря 2016 года курил пьяный в своей квартире на улице Строителей в Стерлитамаке, и уснул с сигаретой в руках, из-за чего в комнате произошло возгорание. Проснувшись, он выбежал на балкон седьмого этажа и спустился по пожарной лестнице.

Во время пожара в соседней комнате находились его 6 и 11-летние дочери, которые увидели пожар и стали звонить матери. Девочки не смогли самостоятельно выбраться из квартиры и погибли, отравившись угарным газом.

 - Сотрудники пожарной службы, прибыв на место по вызову соседей, обнаружили тела детей у порога квартиры, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Алик Рахматуллин признал свою вину. Ранее он был судим и отбывал наказание за изнасилование в исправительной колонии. По делу следователем было проведено 5 экспертных исследований, в том числе и психо-физиологическое исследование обвиняемого. Дело направят в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения.

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