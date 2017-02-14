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14 февраля, вторник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии многодетный отец напал с ножом на любовника жены// 14.02.2017
Он нанес потерпевшему шесть ударов ножом.
Фото: Кристина Дейнеко
12 февраля в полицию поступило сообщение о госпитализации жителя Чесноковки с телесными повреждениями, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Заведено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Уфимского района по статье «Покушение на убийство».
Как считает следствие, в ночь на 12 февраля, 44-летний мужчина не дождался своей супруги дома, пошел к соседу и застал его там со своей женой вдвоем. На почве ревности мужчина нанес соседу шесть ударов ножом. Испугавшись вызванных супругой сотрудников полиции, нападавший скрылся с места преступления.
На иждивении подозреваемого находятся девять детей, восемь из которых несовершеннолетние. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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