В Уфе сгорели три неправильно припаркованные иномарки

Константин КЛИМОВ

Выгорели два «Renault» и «Volkswagen».

Фото: сообщество "Башдтп"

Сегодня ночью в уфимском микрорайоне «Новостройка» сгорели сразу три иномарки: два «Renault» и «Volkswagen». Автомобили были припаркованы во дворе дома № 12 по улице Лесной проезд. Как сообщил житель дома, машины мешали входу в подъезд и, возможно, это месть жильцов автохамам.