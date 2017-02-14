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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе сгорели три неправильно припаркованные иномарки// 14.02.2017
Выгорели два «Renault» и «Volkswagen».
Фото: сообщество "Башдтп"
Сегодня ночью в уфимском микрорайоне «Новостройка» сгорели сразу три иномарки: два «Renault» и «Volkswagen». Автомобили были припаркованы во дворе дома № 12 по улице Лесной проезд. Как сообщил житель дома, машины мешали входу в подъезд и, возможно, это месть жильцов автохамам.
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