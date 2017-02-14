«Башкирский потрошитель» 50 раз ранил свою жертву

Константин КЛИМОВ

Мужчина признан вменяемым.

Фото: augustnews.ru

Суд признал виновным 23-летнего жителя Межгорья, убившего своего знакомого с особой жестокостью. Он отправится в тюрьму на 8 лет и три месяца. Как установили следователи, в сентябре прошлого года убийца познакомился со своей жертвой в одной из социальных сетей. 11 сентября они встретились в одном из общежитий города Белорецка, и отправились домой к погибшему.

- В ходе распития спиртного между ними возникла ссора, в ходе которой 23-летний мужчина нанёс хозяину квартиры около 50 ударов ножом по различным частям тела. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Подозреваемый с места преступления скрылся. Следователям пришлось потрудиться, чтобы раскрыть преступление и найти злоумышленника, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.