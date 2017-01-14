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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии задержан браконьер, застреливший редкое животное – марала// 14.01.2017
Возбуждено уголовное дело.
Фото: Wikipedia
В Зилаирском районе Башкирии полицейские задержали браконьера, который застрелил редкое животное – марала. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Инцидент произошел днем 13 января.
Местный житель сообщил правоохранителям о том, что в лесу около села Кананикольское он обнаружил останки марала. На место происшествия выехали оперативники.
- В течение нескольких часов полицейские установили подозреваемого в факте браконьерства. Им оказался 33-летний житель села. У него было изъято зарегистрированное охотничье ружье, патроны, снегоход и туша животного, - отмечается в сообщении.
В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».
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