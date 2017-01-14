В Башкирии задержан браконьер, застреливший редкое животное – марала

Ольга КОРЗИК

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Wikipedia

В Зилаирском районе Башкирии полицейские задержали браконьера, который застрелил редкое животное – марала. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Инцидент произошел днем 13 января.

Местный житель сообщил правоохранителям о том, что в лесу около села Кананикольское он обнаружил останки марала. На место происшествия выехали оперативники.

- В течение нескольких часов полицейские установили подозреваемого в факте браконьерства. Им оказался 33-летний житель села. У него было изъято зарегистрированное охотничье ружье, патроны, снегоход и туша животного, - отмечается в сообщении.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».