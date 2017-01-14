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15 января, воскресенье
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе мужчина во время занятий избил преподавателя БашГУ// 14.01.2017
Подозреваемый задержан.
Фото: Кристина Дейнеко
Вчера, 13 января, мужчина избил преподавателя Башкирского государственного университета прямо во время занятий в аудитории. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
- По предварительным данным, неизвестный мужчина вошел в здание высшего учебного заведения. Встретив преподавателя в одном из кабинетов он сначала оскорбил его, а затем нанес ему удар в голову. После это мужчина покинул здание вуза, - следует из сообщения МВД.
Охрана учебного заведения вызвала полицию и медиков.
Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Он доставлен в Отдел полиции № 9.
- В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в МВД.
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