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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе мужчина во время занятий избил преподавателя БашГУ

Ольга КОРЗИК // 14.01.2017
Подозреваемый задержан.

Фото: Кристина Дейнеко

Вчера, 13 января, мужчина избил преподавателя Башкирского государственного университета прямо во время занятий в аудитории. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

- По предварительным данным, неизвестный мужчина вошел в здание высшего учебного заведения. Встретив преподавателя в одном из кабинетов он сначала оскорбил его, а затем нанес ему удар в голову. После это мужчина покинул здание вуза, - следует из сообщения МВД.

Охрана учебного заведения вызвала полицию и медиков.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Он доставлен в Отдел полиции № 9.

 - В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в МВД. 

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