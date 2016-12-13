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13 декабря, вторник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Стерлитамаке осудили директора школы за мошенничество в крупном размере// 13.12.2016
Директор школы фиктивно устроил на работу своего знакомого и получал за него зарплату
Стерлитамакский городской суд обязал бывшего директора одной из школ выплатить 220 тысяч рублей причинённого ущерба. Ранее мужчина был осуждён по части третьей статьи 159 уголовного кодекса (мошенничество с использованием служебного положения, равно в крупном размере). По данным уголовного дела в 2009 году будучи директором школы мужчина устроил на работу своего знакомого, и на протяжении нескольких лет получал за него заработную плату. Также в ходе следствия выяснилось, что недобросовестный работник образования выписывал своим сотрудникам премии, а деньги забирал себе. Суд приговорил его к 1 году и шести месяцам лишения свободы условно.
Напомним, аналогичная история недавно произошла в другом городе Башкирии – Благовещенске, там директор школы фиктивно устроила на работу собственную дочь, также она выплачивала учителям премии, а часть денег забирала себе.
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