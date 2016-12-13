13 декабря, вторник
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Стерлитамаке осудили директора школы за мошенничество в крупном размере

Константин КЛИМОВ // 13.12.2016
Директор школы фиктивно устроил на работу своего знакомого и получал за него зарплату

Стерлитамакский городской суд обязал бывшего директора одной из школ выплатить 220 тысяч рублей причинённого ущерба. Ранее мужчина был осуждён по части третьей статьи 159 уголовного кодекса (мошенничество с использованием служебного положения, равно в крупном размере). По данным уголовного дела в 2009 году будучи директором школы мужчина устроил на работу своего знакомого, и на протяжении нескольких лет получал за него заработную плату. Также в ходе следствия выяснилось, что недобросовестный работник образования выписывал своим сотрудникам премии, а деньги забирал себе. Суд приговорил его к 1 году и шести месяцам лишения свободы условно.

Напомним, аналогичная история недавно произошла в другом городе Башкирии – Благовещенске, там директор школы фиктивно устроила на работу собственную дочь, также она выплачивала учителям премии, а часть денег забирала себе. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

13.12.2016
В Башкирии мошенник оставил на месте преступления документы
Молодой человек разыграл спектакль, чтоб украсть корзину с продуктами.

13.12.2016
В Башкирии нашли тело пропавшего после драки в ночном клубе парня
Пропавший несколько дней назад после драки в ночном клубе Игорь Габбасов найден мёртвым

13.12.2016
В Башкирии объявлен в розыск директор агрофирмы «Илиш-Агро»
Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

13.12.2016
В Башкирии водитель с 50 штрафами за нарушение ПДД пойдет под суд
Мужчина в пьяном виде задавил женщину на пешеходном переходе.

13.12.2016
В Башкирии на директора агрофирмы возбудили уголовное дело
Сейчас его разыскивают следователи.

13.12.2016
В Уфе арестовали мужчину за покушение на убийство из ревности
Хозяин квартиры ударил ревнивца ножом.

12.12.2016
В Башкирии в мусорном контейнере обнаружен труп младенца
Окоченелое тело новорождённого было завёрнуто в целлофановый пакет

12.12.2016
В Уфе умышленно ломают лифты в подъездах паралимпийцев
Пока вся Россия сплотилась вокруг паралимпийцев оставшихся без олимпиады, в Уфе их используют чтобы разобраться с конкурентами

12.12.2016
В Башкирии ликвидировали секту «Наследие предков»
Решение Верховного суда Башкирии утвердил ВС России.

12.12.2016
В Башкирии пенсионера обманом оставили без 260 тысяч рублей
84-летний дедушка отдал свои деньги мошеннику.

12.12.2016
В Башкирии сторож зоопарка погиб в своем вагончике
Тело обнаружили после тушения пожара.

11.12.2016
В Башкирии после драки в ночном клубе пропал 18-летний парень
Молодой человек приехал в Стерлитамак к друзьям

10.12.2016
Житель Башкирии дал взятку и фиктивно прописал 57 мигрантов
С начальником миграционной службы он договорился, установив в ее кабинете компьютерную технику.

10.12.2016
В Казани мужчина ограбил банк в маске Стаса Михайлова
Суд приговорил его к семи годами колонии строгого режима.

09.12.2016
Уфимка пойдёт под суд за издевательства над дочерью
Прокуроры утвердили обвинение 31-летней жительнице Уфы

09.12.2016
Крематорию в Уфе не быть
Прокуратура выступила против строительства данного объекта.

09.12.2016
Фотофакт: В Башкирии «девятка» лоб в лоб протаранила «KIA»
Авария произошла в Мелеузовском районе Башкирии.


  

5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
В Уфе жители Сипайлово наблюдали в небе "световой столб"

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"