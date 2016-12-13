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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии мошенник оставил на месте преступления документы// 13.12.2016
Молодой человек разыграл спектакль, чтоб украсть корзину с продуктами.
В городе Октябрьский (Башкирия) произошел курьезный случай: молодой человек, попытавшийся ограбить местный магазин, оставил на месте преступления свои документы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Молодой мужчина со своей приятельницей набрали полную корзину продуктов и других товаров. После этого они подошли на кассу, кассир пробила все товары, покупатели сложили их в пакеты. После этого девушка вышла с пакетами на улицу, а парень остался якобы оплачивать товар. Однако все его попытки оказались неудачными: на первой карте он вводил неправильный пин-код, а на второй не оказалось денег. Парень сказал продавцу, что возьмет денег у девушки. Кассир вышла вместе с ним на улицу, но девушки там уже не было, а парень бросился бежать.
Найти его труда полиции не составило: пока он перебирал свои банковские карты у него выпал документ, удостоверяющий личность.
В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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