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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии нашли тело пропавшего после драки в ночном клубе парня

Константин КЛИМОВ // 13.12.2016
Пропавший несколько дней назад после драки в ночном клубе Игорь Габбасов найден мёртвым

В Стерлитамаке обнаружили тело Игоря Габассова пропавшего в ночь с субботы на воскресенье. Как сообщалось ранее молодой человек приехал погостить к друзьям в Стерлитамак, вечером молодые люди отправились в местный ночной клуб «Икра». Около пяти часов ночи друзья вышли из ночного заведения подышать свежим воздухом, и поссорились с другой компанией, ссора привела к драке, в ходе которой Игорь Габбасов убежал в неизвестном направлении. Как сообщают башкирские СМИ, тело 18-летнего парня было найдено на берегу реки под слоем снега. Сейчас следователи выясняют причину смерти. Основная версия гибели Игоря Габбасова – переохлаждение.

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