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13 декабря, вторник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии объявлен в розыск директор агрофирмы «Илиш-Агро»// 13.12.2016
Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Директора ОО «Илиш-Агро» Игоря Очканова разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
Как ранее сообщали в пресс-службе прокуратуры республики, он не выплачивал зарплату девяти сотрудникам на протяжении более двух месяцев и 16 сотрудникам не выплатил сумму полностью. Общая задолженность составила более 700 тысяч рублей. Директор и фирма оштрафованы на 35 тысяч рублей.
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