В Башкирии объявлен в розыск директор агрофирмы «Илиш-Агро»

13.12.2016

В Башкирии нашли тело пропавшего после драки в ночном клубе парня Пропавший несколько дней назад после драки в ночном клубе Игорь Габбасов найден мёртвым

12.12.2016

В Уфе умышленно ломают лифты в подъездах паралимпийцев Пока вся Россия сплотилась вокруг паралимпийцев оставшихся без олимпиады, в Уфе их используют чтобы разобраться с конкурентами

10.12.2016

Житель Башкирии дал взятку и фиктивно прописал 57 мигрантов С начальником миграционной службы он договорился, установив в ее кабинете компьютерную технику.

09.12.2016

Видео: Житель Башкирии рассказал, как его похитили и избивали несколько часов Венер Мардамшин ранее заявивший о пытках в отделении полиции в Нефтекамске, в подробностях рассказал, как это было