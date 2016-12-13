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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии водитель с 50 штрафами за нарушение ПДД пойдет под суд

Злата ЗУКОВИЧ // 13.12.2016
Мужчина в пьяном виде задавил женщину на пешеходном переходе.

22-летний житель Нефтекамска Альберт Гильманов обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»,  сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Как считает следствие, утром в октябре 2015 года Гильманов пьяным сел за руль «ВАЗ-21123» и перед пешеходным переходом на улице Ленина не остановился, сбив 41-летнюю женщину, которая скончалась от полученных травм. Водитель скрылся с места аварии, оставив автомобиль во дворах. Как выяснилось позже, он содержал автомобиль в неисправном состоянии, установив на него разные модели колес со стертыми протекторами.

Гильманов уже более 50 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе и за нетрезвое вождение. Суд заключил водителя под стражу.

Обвиняемый признал свою вину и выплатил родственникам погибшей денежную компенсацию в размере 160 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Нефтекамский городской суд для рассмотрения.

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