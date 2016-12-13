В Башкирии на директора агрофирмы возбудили уголовное дело

Злата ЗУКОВИЧ

В Илишевском районе не выплатили зарплату в размере более 700 тысяч рублей.

На директора ООО «Илиш-Агро» возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. Девять работников не получали деньги два месяца с лишним, еще 16 сотрудников этой фирмы получили свою зарплату не полностью. Всего сумма задолженности превысила 700 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, у агрофирмы была возможность выплатить сумму, однако директор потратил их на покупку шести автомобилей и сельхозтехники. По инициативе прокуратуры, фирма и ее руководитель оштрафованы на 35 тысяч рублей за нарушение законодательства о труде. Задолженность перед сотрудниками погашена полностью.