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13 декабря, вторник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии на директора агрофирмы возбудили уголовное дело// 13.12.2016
В Илишевском районе не выплатили зарплату в размере более 700 тысяч рублей.
На директора ООО «Илиш-Агро» возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. Девять работников не получали деньги два месяца с лишним, еще 16 сотрудников этой фирмы получили свою зарплату не полностью. Всего сумма задолженности превысила 700 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, у агрофирмы была возможность выплатить сумму, однако директор потратил их на покупку шести автомобилей и сельхозтехники. По инициативе прокуратуры, фирма и ее руководитель оштрафованы на 35 тысяч рублей за нарушение законодательства о труде. Задолженность перед сотрудниками погашена полностью.
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