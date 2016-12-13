В Уфе арестовали мужчину за покушение на убийство из ревности

Злата ЗУКОВИЧ

Хозяин квартиры ударил ревнивца ножом.

Фото: Кристина Дейнеко

31-летний уфимец обвиняется в совершении преступления по статье «Покушение на убийство», как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Как считает следствие, вечером 8 декабря в квартире, которую снимал 31-летний мужчина со своими несовершеннолетними детьми проходила пьянка с участием мужчины и его 27-летнего приятеля с сожительницей. Гость приревновал сожительницу и устроил ссору. Хозяин схватил нож и ударил им своего приятеля. Дети во время нападения были в другой комнате и готовились ко сну. Бригада Скорой помощи увезла пострадавшего в больницу.

После задержания подозреваемого следователем СКР направлена информация в органы, осуществляющие защиту прав несовершеннолетних для определения их дальнейшей судьбы.