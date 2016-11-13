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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе полицейские задержали крупного наркодиллера// 13.11.2016
У него изъяли 3,5 кг наркотиков.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ Башкортостан задержали жителя Уфы по подозрению в сбыте крупной партии синтетических наркотиков. При досмотре у него было обнаружено свыше 3,5 кг наркотиков, в том числе 30 грамм «скорости», а также еще 1,3 тыс. грамм синтетических средств.
- В ходе дальнейшей работы с задержанным установлены места закладок в лесопосадках на территории Уфимского района. Там полицейские изъяли свыше двух килограммов наркотических веществ, а также приспособления и предметы, используемые для расфасовки, следует из сообщения пресс-службы МВД по РБ.
Следствие считает, что он организовал сбыт крупных партий наркотиков с помощью «тайников-закладок» с использованием безналичного расчета.
В настоящее время он арестован, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт особо крупной партии наркотиков или психотропных веществ».
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