В Уфе полицейские задержали крупного наркодиллера

Ольга КОРЗИК

У него изъяли 3,5 кг наркотиков.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ Башкортостан задержали жителя Уфы по подозрению в сбыте крупной партии синтетических наркотиков. При досмотре у него было обнаружено свыше 3,5 кг наркотиков, в том числе 30 грамм «скорости», а также еще 1,3 тыс. грамм синтетических средств.

- В ходе дальнейшей работы с задержанным установлены места закладок в лесопосадках на территории Уфимского района. Там полицейские изъяли свыше двух килограммов наркотических веществ, а также приспособления и предметы, используемые для расфасовки, следует из сообщения пресс-службы МВД по РБ.

Следствие считает, что он организовал сбыт крупных партий наркотиков с помощью «тайников-закладок» с использованием безналичного расчета.

В настоящее время он арестован, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт особо крупной партии наркотиков или психотропных веществ».