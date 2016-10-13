Уфимец нанёс более 60 ударов своей матери, женщина скончалась на месте

Константин КЛИМОВ

Суд арестовал уфимца, обвиняемого в убийстве матери.

31-летний уфимец сам сообщил в правоохранительные органы о смерти матери. По выдуманной им легенде он обнаружил тело, придя домой с работы.

Следователи в течение нескольких месяцев шли по ложному следу, параллельно проверяя алиби сына. После того как некоторые факты из рассказа сына не получили подтверждения, а следователи рассказали мужчине, что он основной подозреваемый, последний отказался давать показания. По версии следствия, основной мотив преступления - злоупотребление алкоголем 52-летней женщиной, по словам соседей, в семье часто возникали скандалы на этой почве.

По ходатайству следователей суд принял решение о помещении подозреваемого под стражу.