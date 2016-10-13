В МВД Башкирии завершили проверку по факту самоубийства следователя

Константин КЛИМОВ

В МВД Башкирии рассказали о результатах проверки по факту самоубийства следователя.

Следователь одного из районных отделов полиции покончил жизнь самоубийством на рабочем месте в ночь с 21 на 22 августа. Перед тем как наложить на себя руки, Ильгизар Ишмухаметов записал предсмертное видео, в котором рассказал о неприятностях на службе и непонимании со стороны руководства.

Как сообщил Медиакорсети руководитель пресс-службы МВД по Республике Башкортостан Максим Родионов, по факту самоубийства проведена тщательная проверка.

- Приказом временно исполняющего обязанности министра внутренних дел по Республике Башкортостан была создана комиссия для установления причин самоубийства сотрудника Отдела полиции №1. В ходе тщательной служебной проверки вины непосредственного руководителя следственного подразделения и руководителя территориального отдела полиции не установлено, - рассказал Максим Родионов. - Материалы проверки направлены в следственные органы. В настоящее время бывший руководитель следственного отдела переведён на новое место службы. Окончательное решение будет принято после дачи юридической оценки по данному факту следственными органами.

Как сообщает наш источник, знакомый с ситуацией, бывший начальник следственного отдела Индира Ахтямова, чья фамилия не раз прозвучала в предсмертном видео, продолжит службу в другом районном отделе МВД в должности простого следователя.