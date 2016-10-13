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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В МВД Башкирии завершили проверку по факту самоубийства следователя// 13.10.2016
В МВД Башкирии рассказали о результатах проверки по факту самоубийства следователя.
Следователь одного из районных отделов полиции покончил жизнь самоубийством на рабочем месте в ночь с 21 на 22 августа. Перед тем как наложить на себя руки, Ильгизар Ишмухаметов записал предсмертное видео, в котором рассказал о неприятностях на службе и непонимании со стороны руководства.
Как сообщил Медиакорсети руководитель пресс-службы МВД по Республике Башкортостан Максим Родионов, по факту самоубийства проведена тщательная проверка.
Как сообщает наш источник, знакомый с ситуацией, бывший начальник следственного отдела Индира Ахтямова, чья фамилия не раз прозвучала в предсмертном видео, продолжит службу в другом районном отделе МВД в должности простого следователя.
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