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13 октября, четверг
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Башкирский депутат устроил крупную аварию на трассе// 13.10.2016
По сообщениям очевидцев, народный избранник был пьян.
Фото: proufu.ru
Авария произошла на трассе Месягутово – Ачит в День республики 11 октября.
Как сообщили очевидцы ДТП, водитель иномарки стоимостью более четырёх миллионов рублей не уступил дорогу большегрузу и на большой скорости въехал в многотонный грузовик. Спасли водителя внедорожника подушки безопасности.
Когда виновник аварии выбрался из машины, местные жители узнали в нём начальника дорожного ремонтного строительного управления (ДРСУ) и по совместительству депутата районного совета от «Единой России» Ильгиза Фазлетдинова.
Как сообщил один из очевидцев аварии, Фазлетдинов был явно пьян, это подтверждает тот факт, что на просьбу прибывших на место аварии сотрудников ДПС о прохождении медицинского освидетельствования депутат ответил отказом.
Сейчас депутатский «Toyota Land Cruiser» помещён на штраф стоянку. В пресс-службе республиканского управления ГИБДД факт аварии и отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования подтвердили, но назвать фамилию владельца автомашины отказались.
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