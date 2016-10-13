В сети появилась видеозапись смертельного ДТП в Башкирии

12.10.2016

Житель Башкирии пойдёт под суд за распространение порнографии За репост порнографии житель Стерлитамака может получить до шести лет лишения свободы.

11.10.2016

В полиции Башкирии разоблачили своего сотрудника при получении взятки Он готов был взять 250 тысяч рублей за снятие ареста с земельного участка.

11.10.2016

В Башкирии возбудили дело по факту гибели ребенка от кипятка Малыш опрокинул на себя кастрюлю c cупом, а мама не обратилась за помощью к врачам.