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13 октября, четверг
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В сети появилась видеозапись смертельного ДТП в Башкирии// 13.10.2016
Водитель вазовской "двенашки" не заметил пешехода.
Наезд на пешехода произошёл ещё 7 октября, но видеозапись инцидента появилась только сегодня.
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