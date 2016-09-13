13 сентября, вторник
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

СМИ связали задержание Дмитрия Захарченко с хищениями в Нота-банке

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 13.09.2016
Глава по борьбе с экономической преступностью в сфере ТЭК находится под арестом до 8 ноября.

Вечером в пятницу, 10 сентября, был задержан врио начальника управления «Т» (занимается борьбой с экономической преступностью в сфере ТЭК и химической промышленности) главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко, сообщают «Новые Известия».

Во время обысков у него нашли эквивалент 8 млрд руб в разных валютах. В пятницу суд арестовал Захарченко сроком до 8 ноября. Его задержание связывают сразу с несколькими громкими уголовными делами, пишет издание со ссылкой на «Новую газету». Захарченко обвиняют в получении взятки в размере 7 млн руб. (ст.285 УК РФ), а также создании препятствий предварительному расследованию (ст.294 УК).

Как пишет издание со ссылкой на «Новую газету», Захарченко попал в поле зрения оперативников в связи с делом в отношении Захария Калашова (Шакро Молодой). В августе по этому делу уже были арестованы первый заместитель ГСУ СК России по Москве Денис Никандров, а также руководитель управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко вместе с замом Александром Ламоновым. Дело в отношении сотрудников СКР, как и разработку дела Захарченко, сопровождало управление «М» ФСБ. Тогда оперативники стали отрабатывать все возможные связи Шакро Молодого и на «прослушку» поставили ряд высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.

9 сентября  были проведены обыски в кабинете, автомобиле и квартире Захарченко. В его кабинете было найдено 170 тыс долларов и 5 тыс евро, а в квартире его сестры - более 120 млн долларов, а также несколько сотен миллионов рублей. Общая сумма найденной наличности составляет около 8 млрд руб. При этом, по данным СМИ, официальный доход полковника за последние несколько лет не превысил и 3 млн руб.Сам полковник отрицает свою причастность к найденным в квартире его сестры деньгам.

СМИ пишут, что деньги, которые были найдены у Захарченко, не имеют никакого отношения к воровскому миру. По данным ТАСС, задержание Дмитрия Захарченко связано с хищением 26 млрд руб у Нота-банка.

В настоящее время расследуется дело по факту хищения 26 млрд руб, принадлежавших «Нота-банку», лицензия которого была отозвана в ноябре 2015 года. По этому делу уже были задержаны два руководителя банка — братья Ерохины и финансовый директор Галина Марчукова. 

- В ходе расследования были получены данные о причастности к мошеннической схеме начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Будучи хорошо знаком с Марчуковой (они являются земляками), он предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денежных средств, - пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, что в результате отзыва лицензии у «Нота-банка» пострадал и подконтрольный правительству Башкирии Региональный фонд. Ранее СМИ сообщали, что башкирское АО «Региональный фонд» держало на депозитах в банке около 600 млн руб. Эти деньги фонду пока вернуть не удалось.

 

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