В Башкирии мужчину осудят за оскорбление чувств верующих

Злата ЗУКОВИЧ

Гражданин обматерил настоятеля храма и попытался опрокинуть святые мощи.

Фото: pixabay.com

26-летний житель Давлеканово в Башкирии обвинен по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

Как считает следствие, 17 апреля текущего года молодой человек, будучи в нетрезвом виде, высказался грубой нецензурной бранью и словами непристойного содержания в адрес настоятеля храма в честь иконы Божией Матери «Почаевская» города Давлеканово Республики Башкортостан Салаватской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

Кроме того, обвиняемый попытался опрокинуть святые мощи, унизив и оскорбив тем самым религиозные чувства православных верующих. Сейчас, как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.