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13 сентября, вторник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии мужчину осудят за оскорбление чувств верующих// 13.09.2016
Гражданин обматерил настоятеля храма и попытался опрокинуть святые мощи.
Фото: pixabay.com
26-летний житель Давлеканово в Башкирии обвинен по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».
Как считает следствие, 17 апреля текущего года молодой человек, будучи в нетрезвом виде, высказался грубой нецензурной бранью и словами непристойного содержания в адрес настоятеля храма в честь иконы Божией Матери «Почаевская» города Давлеканово Республики Башкортостан Салаватской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
Кроме того, обвиняемый попытался опрокинуть святые мощи, унизив и оскорбив тем самым религиозные чувства православных верующих. Сейчас, как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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