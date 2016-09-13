В Уфе будут судить организаторов притона для занятия проституцией

Их дело передано в Советский районный суд Уфы.

Прокуратура республики направила в Советский районный суд Уфы уголовное дело в отношении 28-летнего Глеба Гребенщикова и 43-летней Земфиры Насыровой. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 241 (организация занятия проституцией) и 240 (вовлечение в занятие проституцией) УК РФ, следует из сообщения прокуратуры республики.

Следствие считает, что подельники с июня 2013 года по 28 февраля 2015 гоода разместили в интернете объявления о наборе женщин для высокооплачиваемой работы.

- Путем уговоров, обещаний и угроз применения физического насилия они вовлекли в занятие проституцией не менее 13 человек, которые впоследствии систематически оказывали на территории Уфы услуги сексуального характера за денежное вознаграждение, - сообщили в прокуратуре.

Для организации своей деятельности они арендовали в Уфе квариры и «иные помещения», «где содержали притоны для занятия проституцией».