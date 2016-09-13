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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе за три выходных в результате аварий погибли три человека

Константин КЛИМОВ // 13.09.2016
Обзор ДТП произошедших в столице региона за выходные.

В связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-байрам  в Башкирии отдыхали на один день больше обычного. Но для кого-то лишний выходной принёс только горе. Как сообщили в отделе ГИБДД по Уфе, за три выходных на дорогах столицы погибло три человека.

Первое ДТП произошло на автодороге Уфа-Дёма в пятницу. Как сообщили госавтоинспекторы, водитель «Шевроле Круз» столкнулся с двумя встречными машинами ВАЗ 2115 и «Фольсваген Таурег», основной удар приняла на себя отечественная легковушка. В результате аварии 23-летний водитель вазовской пятнашки скончался на месте ДТП.

Ещё один трагический случай произошёл в воскресенье. Водитель «Нексии» не заметил двух пешеходов, переходивших дорогу в неустановленном месте, в результате наезда мужчина, чью личность ещё предстоит установить, скончался на месте, его 19-летняя спутница после оказания медицинской помощи отпущена домой.

Буквально через пару часов очередной наезд на пешехода произошёл в Октябрьском районе столицы. Водитель пассажирской «Газели» сбил  61-летнего мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть пешехода. 

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