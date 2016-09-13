Бывшего депутата горсовета Уфы будут судить за мошенничество

Ольга КОРЗИК

Он похитил более 30 миллионов рублей, считают правоохранители.

Прокуратура Башкирии направила в Октябрьский районный суд Уфы уголовное дело в отношении бывшего депутата горсовета Уфы, экс-директора и учредителя ООО «Стандарт АМ», ООО «Авто ГРОСС» 56-летнего Магдана Ахметова. Его обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и мошенничестве в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ), следует из сообщения прокуратуры республики.

Следствие считает, что он в 2014 году от имени своих фирм продавал гражданам автомашины «Skoda» и «Jeep». У клиентов он получил предоплату в размере 7,5 млн руб, однако покупателям автомобили не предоставил, а деньги потратил на свои нужды. Таким же образом он похитил у коммерческой фирмы около 2 млн руб., которая планировала купить у него «Jeep Grand Cherokee». Также Ахметов «совершил мошенничество при оформлении кредита, предоставив в его обеспечение имущество, которое уже находилось в залоге. Впоследствии он не погасил сумму займа».

- Кроме того, коммерсант предоставил в финансовую аренду и продал четырем лизинговым компаниям дорогостоящие иномарки, которые были реализованы третьим лицам или находились в залоге. Для обмана представителей организаций злоумышленник использовал поддельные паспорта транспортных средств и их дубликаты. Ущерб от преступления превысил 22 млн рублей, следует из сообщения прокуратуры.

На его земельные участки, жилой дом площадью 417 кв м, здания магазинов площадью свыше 4,5 тыс кв м и три автомобиля наложен арест.

Напомним, Магдан Ахметов был избран депутатом городского совета Уфы по территориальной группе № 11 в марте 2012 года. Его кандидатуру выдвинуло Башкирское республиканское отделение КПРФ. В апреле прошлого года он досрочно отказался от мандата.