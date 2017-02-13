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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии будут судить предпринимателя, предлагавшему взятку сотруднику «Башнефть-Добыча»

Ольга КОРЗИК // 13.02.2017
Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Прокуратура Башкирии передаст в Кировский районный суд уголовное дело в отношении 30-летнего генерального директора  ООО «Производственная компания «Техномет» Джалиля Фархшатова. Его обвиняют в «коммерческом подкупе за совершение заведомо незаконных действий» (п. «б» ч. 2 ст. 204 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – три года лишения свободы.

В 2015 году ООО «Башнефть-Добыча» объявило торги на продажу свыше 280 тыс. метров использованного кабеля стоимостью 14,5 млн руб. В феврале Фархшатов подал заявку на участие в данном конкурсе своей компании, которая занимается переработкой лома металлов. Кроме этого он назначил встречу руководителю сектора организации продаж.

За победу в торгах он предложил представителю «Башнефть-добыча» 200 тыс. руб. Сотрудник компании сообщил об этом предложении в правоохранительные органы. Фархшатова задержали после того, как передали деньги.

Вину в совершение преступления он не признал.

 .

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