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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии будут судить предпринимателя, предлагавшему взятку сотруднику «Башнефть-Добыча»// 13.02.2017
Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Прокуратура Башкирии передаст в Кировский районный суд уголовное дело в отношении 30-летнего генерального директора ООО «Производственная компания «Техномет» Джалиля Фархшатова. Его обвиняют в «коммерческом подкупе за совершение заведомо незаконных действий» (п. «б» ч. 2 ст. 204 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – три года лишения свободы.
В 2015 году ООО «Башнефть-Добыча» объявило торги на продажу свыше 280 тыс. метров использованного кабеля стоимостью 14,5 млн руб. В феврале Фархшатов подал заявку на участие в данном конкурсе своей компании, которая занимается переработкой лома металлов. Кроме этого он назначил встречу руководителю сектора организации продаж.
За победу в торгах он предложил представителю «Башнефть-добыча» 200 тыс. руб. Сотрудник компании сообщил об этом предложении в правоохранительные органы. Фархшатова задержали после того, как передали деньги.
Вину в совершение преступления он не признал.
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