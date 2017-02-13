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13 февраля, понедельник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе возбуждено уголовное дело на водителя трактора, засыпавшего снегом ребёнка// 13.02.2017
Ему грозит до трёх лет лишения свободы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя погрузчика по чьей вине погиб 11-летний мальчик. Напомним, 9 февраля под снежным завалом в Уфе погиб школьник.
Уголовное дело возбуждено по статье 109 уголовного кодекса (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей), максимальная санкция по статье – 3 года лишения свободы.
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