В Уфе возбуждено уголовное дело на водителя трактора, засыпавшего снегом ребёнка

Константин КЛИМОВ

Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя погрузчика по чьей вине погиб 11-летний мальчик. Напомним, 9 февраля под снежным завалом в Уфе погиб школьник.

- Водитель, работая в жилом секторе около детской площадки, действовал небрежно и не убедился в отсутствии людей в зоне работ. Хотя при должной осмотрительности и осторожности должен был и мог это предвидеть. Тракторист вывалил из ковша снег на несовершеннолетнего, находившегося с противоположной стороны снежной насыпи. Смерть 11-летнего мальчика наступила на месте происшествия в результате асфиксии, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 уголовного кодекса (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей), максимальная санкция по статье – 3 года лишения свободы.