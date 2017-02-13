В Башкирии мать подозревается в убийстве сына

Кристина ДЕЙНЕКО

Мужчину нашли мертвым в собственной квартире

В Стерлитамаке мать подозревается в убийстве сына. 11 февраля 24-летнего мужчину, без признаков жизни обнаружили в квартире. Налицо были признаки насилия.

Позже следствие выяснило, что молодой мужчина распивал спиртное со своей матерью. 49-летняя женщина в ходе застолья поссорилась со своим родственником. Она взяла нож и 8 раз ударила его. Сын от полученых травм скончался на месте.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье убийство. Подозреваемая задержана. Расследование уголовного дела продолжается.