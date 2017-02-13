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13 февраля, понедельник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии мать подозревается в убийстве сына// 13.02.2017
Мужчину нашли мертвым в собственной квартире
В Стерлитамаке мать подозревается в убийстве сына. 11 февраля 24-летнего мужчину, без признаков жизни обнаружили в квартире. Налицо были признаки насилия.
Позже следствие выяснило, что молодой мужчина распивал спиртное со своей матерью. 49-летняя женщина в ходе застолья поссорилась со своим родственником. Она взяла нож и 8 раз ударила его. Сын от полученых травм скончался на месте.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье убийство. Подозреваемая задержана. Расследование уголовного дела продолжается.
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