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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии муниципальный депутат осуждена за мошенничество// 13.02.2017
Суд приговорил 45-летнюю женщину к штрафу в 150 тысяч рублей.
Благовещенский районный суд признал 45-летнюю Марину Степину виновной в мошенничестве. Как ранее сообщали в прокуратуре региона, Степина будучи директором школы, а по совместительству депутатом одного из сельсоветов района, устроила на работу в школу свою дочь, однако последняя на работу не приходила, а зарплату за неё получала заботливая мать. Помимо липового трудоустройства, директриса выписывала учителям премии, а часть выданных денег требовала обратно. Несмотря на уголовное дело, в ходе которого Степанова полностью признала свою вину, она продолжает работать в системе образования, но теперь учителем младших классов.
Согласно приговору Марина Степанова должна будет выплатить в пользу государства штраф в размере 150 тыся рублей.
В ближайшее время прокурор района обратится в суд с иском о взыскании с осуждённой суммы причинённого ущерба.
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