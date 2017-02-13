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13 февраля, понедельник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии 88-летнюю женщину убили из корыстных побуждений// 13.02.2017
Подозреваемая отказывается давать показания.
Фото: Кристина Дейнеко
9 февраля в полицию поступило сообщение об обнаружении в одном из домов Дюртюлинского района тела хозяйки с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба следственного комитета республики. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемая задержана, но отказывается давать показания.
Как считает следствие, 56-летняя жительница Дюртюлинского района пришла в гости к 88-летней женщине и несколько раз ударила её по голове. От полученных травм пожилая женщина скончалась. Предположительно, убийство было совершено из корыстных побуждений.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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