В Башкирии 88-летнюю женщину убили из корыстных побуждений

Злата ЗУКОВИЧ

Подозреваемая отказывается давать показания.

Фото: Кристина Дейнеко

9 февраля в полицию поступило сообщение об обнаружении в одном из домов Дюртюлинского района тела хозяйки с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба следственного комитета республики. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемая задержана, но отказывается давать показания.

Как считает следствие, 56-летняя жительница Дюртюлинского района пришла в гости к 88-летней женщине и несколько раз ударила её по голове. От полученных травм пожилая женщина скончалась. Предположительно, убийство было совершено из корыстных побуждений.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.