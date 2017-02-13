Приставы Башкирии продадут на торгах дома, отобранные за долги

Константин КЛИМОВ

Сезон распродаж от башкирских приставов продолжается

14 февраля на портале Росимущества начнутся торги по продаже арестованного судебными приставами имущества должников. За три дня на электронной площадке планируется продать около 20 домов и земельных участков, стоимость которых от 140 тысяч до 20 миллионов рублей. Так самый дешёвый дом в Кармаскалинском районе обойдётся участнику торгов в 450 тысяч рублей, а вот за «дворец» площадью 621 кв. м. в посёлке Чесноковка придётся выложить 20,2 миллиона. Полную информацию о домах выставленных на торги, можно получить на сайте службы судебных приставов и портале Росимущества.