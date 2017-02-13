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13 февраля, понедельник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Приставы Башкирии продадут на торгах дома, отобранные за долги// 13.02.2017
Сезон распродаж от башкирских приставов продолжается
14 февраля на портале Росимущества начнутся торги по продаже арестованного судебными приставами имущества должников. За три дня на электронной площадке планируется продать около 20 домов и земельных участков, стоимость которых от 140 тысяч до 20 миллионов рублей. Так самый дешёвый дом в Кармаскалинском районе обойдётся участнику торгов в 450 тысяч рублей, а вот за «дворец» площадью 621 кв. м. в посёлке Чесноковка придётся выложить 20,2 миллиона. Полную информацию о домах выставленных на торги, можно получить на сайте службы судебных приставов и портале Росимущества.
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