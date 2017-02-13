Житель Башкирии получил два года за репост порнороликов

Константин КЛИМОВ

Мужчина размещал записи на своей странице в социальной сети.

В Башкирии суд приговорил 33-летнего жителя Туймазов к 2 годам лишения свободы условно.

В прокуратуре региона сообщили, что мужчина на протяжении двух лет размещал на своей странице в «Вконтакте» ролики порнографического содержания. При этом доступ к страничке не был ограниченным и посмотреть материалы мог любой пользователь социальной сети. В суде мужчина полностью признал вину.