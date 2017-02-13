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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии мужчина пытался задушить несовершеннолетнего// 13.02.2017
Мужчина сначала избил мать подростка, а потом набросился на сына.
Следственный комитет начал расследование нападения на 16-летнего подростка в Янаульском районе. По версии следователей, 50-летний мужчина, проживающий с матерью пострадавшего, из ревности начал избивать женщину, подросток попытался вступиться за мать, тогда мужчина переключился на него.
- Мужчина стал наносить удары и ему, затем попытался задушить. Женщина попыталась пресечь избиение сынка сожителем. В это время несовершеннолетнему удалось сообщить о происходящем правоохранителям. Несовершеннолетний потерпевший госпитализирован. – сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователями возбуждено уголовное дело по статье 105 уголовного кодекса (покушение на убийство), подозреваемый задержан и до суда будет находиться в следственном изоляторе.
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