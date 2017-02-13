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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии чиновники брали откаты с аграриев за получение госсубсидий

Константин КЛИМОВ // 13.02.2017
Прокуратура дважды пресекла коррупционные проявления в администрации Аургазинского района.

Прокуратура региона выявила нарушения в распределении госсубсидий аграриям в Аургазинском районе Башкирии. Как удалось выяснить специалистам надзорного органа, местные чиновники принуждали сельхозпредпринимателей оформлять документы на получение субсидий у государства в муниципальном учреждении «Аургазинский информационно-консультационный центр». За услуги аграрии платили в кассу учреждения 0,7 процента от суммы субсидии. За 2016 год все аграрии из Аургазинского района, получившие субсидии от государства,заплатили за услуги названной выше организации.

Стоит отметить, что работникам прокуратуры пришлось дважды напоминать главе района Зуфару Идрисову о законах. Первое предписание, вынесенное в адрес Зуфара Идрисова, не осталось без внимания, и незаконная деятельность была приостановлена. Однако через несколько месяцев «забывчивый» глава района вновь попытался ввести тарифы на получение субсидий путём принятия соответствующего решения. Но прокуроры ознакомившись с документом обратили внимание администрации на наличие пунктов, нарушающих законодательство.

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