|
13 февраля, понедельник
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии перевернулась карета «Скорой помощи», есть пострадавшие// 13.02.2017
Авария произошла на трассе Иглино – Кальтовка.
Фото: ГИБДД РБ
Вчера 12 февраля в Иглинском районе Башкирии перевернулся автомобиль скорой помощи. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, по предварительной версии, водитель «скорой» допустил занос автомобиля, после чего медицинский УАЗ опрокинулся. Машина переворнулась и снова встала на колёса, в результате ДТП пострадали 50-летний водитель и его 47-летняя пассажирка.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
13.02.2017 // ХРОНОГРАФ
Башгидромет: Этот январь не самый снежный за последние 20 лет
13.02.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
Больному раком крови Амиру Карачурину резко стало плохо
13.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Петицию Владимиру Путину о защите башкирского хоккея поддержало более 100 человек
13.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Выплата 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка - PR-акция: Рустем Шайахметов
13.02.2017 // СЕГО ДНЯ
Правительство одобрило поправки о ужесточении наказания водителям, не уступающим пешеходам
13.02.2017 // ПУЛЬС
В центре Уфы построят 18-ти этажные дома
13.02.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии чиновники брали откаты с аграриев за получение госсубсидий
13.02.2017 // ПОЛЕЗНО
Где уберут снег 14 февраля в Уфе?
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте