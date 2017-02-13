В Башкирии перевернулась карета «Скорой помощи», есть пострадавшие

13.02.2017

В Башкирии муниципальный депутат осуждена за мошенничество Суд приговорил 45-летнюю женщину к штрафу в 150 тысяч рублей.

13.02.2017

В Башкирии фирму оштрафовали на полмиллиона за увольнение сотрудника Чтобы не платить штраф директор фирмы попытался дать приставам взятку и теперь его ждёт новое разбирательство.