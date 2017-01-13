В Башкирии задержали поставщика крупной партии синтетических наркотиков

Разиф АБДУЛЛИН

Операция по задержанию прошла в Стерлитамаке.

Фото: 02.мвд.рф

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ задержали в Стерлитамаке 20-летнего уфимца, изъяв у него свыше 3 кг синтетических наркотиков, сообщается на официальном сайте МВД по РБ.

- Молодой человек специально снял в Стерлитамаке квартиру, которая служила ему перевалочным пунктом для распространения наркотиков с помощью «тайников-закладок» на территории города, - сообщили в пресс-службе МВД Башкирии. - При обыске в помещении было обнаружено более одного килограмма наркотических средств.

Как оказалось, это была только часть смертельного товара. По адресам в Уфе, которые указал задержанный, было изъято еще более 2 килограммов наркотиков. Всего было изъято 3,3 килограмма или около четырнадцати тысяч разовых доз.

Теперь молодой уфимец арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления «покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере».

Видео задержания пресс-служба МВД по РБ опубликовала на официальном сайте министерства.