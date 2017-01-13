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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии мужчина сядет на 9 лет за убийство шампуром// 13.01.2017
Потерпевший скончался на месте.
Фото: Кристина Дейнеко
50-летний житель Миякинского района Башкирии обвиняется в совершении убийства, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
В начала июня прошлого года мужчина отмечал день рождения друга на природе в компании, где они распивали алкоголь и жарили шашлыки. Во время празднования один из мужчин высказался в адрес обвиняемого подозрения в неверности его подруги, из-за чего началась ссора. Обвиняемый взял шампур и воткнул его в грудь говорливого товарища. От раны тот скончался на месте происшествия.
- В судебном заседании обвиняемый отказался признавать свою вину в совершении указанного преступления, показав суду, что он не хотел убивать своего друга: он просто обнял его, а затем потерпевший сам лег на шампур, - сообщили в пресс-службе Стерлибашевского межрайонного суда.
Мужчине назначили наказание в виде девяти лет в колонии строгого режима.
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