В Башкирии мужчина сядет на 9 лет за убийство шампуром

Злата ЗУКОВИЧ

Потерпевший скончался на месте.

Фото: Кристина Дейнеко

50-летний житель Миякинского района Башкирии обвиняется в совершении убийства, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

В начала июня прошлого года мужчина отмечал день рождения друга на природе в компании, где они распивали алкоголь и жарили шашлыки. Во время празднования один из мужчин высказался в адрес обвиняемого подозрения в неверности его подруги, из-за чего началась ссора. Обвиняемый взял шампур и воткнул его в грудь говорливого товарища. От раны тот скончался на месте происшествия.

- В судебном заседании обвиняемый отказался признавать свою вину в совершении указанного преступления, показав суду, что он не хотел убивать своего друга: он просто обнял его, а затем потерпевший сам лег на шампур, - сообщили в пресс-службе Стерлибашевского межрайонного суда.

Мужчине назначили наказание в виде девяти лет в колонии строгого режима.