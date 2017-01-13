Видео: В Уфе мужчина избивает многодетную мать

Злата ЗУКОВИЧ

Сосед нападает на женщину с прошлого года.

Фото: youtube.com

Камера наблюдения зафиксировала, как многодетную мать избивает сосед, сообщил «Башинформ». Родственник семьи рассказал, что напротив многодетной семьи проживал гражданин, который часто собирал у себя шумные компании, которые распивали алкоголь.

Семья не раз обращалась в полицию с жалобами на соседа – дети не могли заснуть при шуме, а днем боялись выходить на улицу. Участковый проводил профилактические беседы, однако они никакого воздействия на соседа не оказали. Бывало, что соседи дрались между собой. Соседи пишут заявления друг на друга в правоохранительные органы. В прошлом году сосед напал на женщину с металлической трубой и нанес ей ушиб грудной клетки. Сам он писал заявление в полицию о том, что собака женщины укусила его за палец.

- В настоящее время по заявлению, поступившему в ноябре 2016 года, проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, — прокомментировали в пресс-службе Управления МВД России по Уфе.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как сосед избивает женщину и кидает в ее дом камни.