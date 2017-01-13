По факту ползущей женщины в больнице Уфы возбудили уголовное дело

Злата ЗУКОВИЧ

Следственный комитет вплотную взялся за случай с женщиной в гипсе.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» из-за видеосъемки ползущей по ступеням женщины в гипсе в поликлинике №1 больницы №13, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено с целью расширения возможностей установления истины по делу, так как уголовно-процессуальные рамки доследственной проверки не позволяют выполнить необходимый объем следственных действий и оперативных мероприятий.

Как считает следствие, 11 января 55-летняя пациентка с переломом левой ноги была вынуждена взбираться по лестнице ползком для прохождения рентгена из-за того, что лифтовое оборудование поликлиники не работало, что было связано с риском для ее здоровья и жизни.