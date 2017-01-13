В Башкирии ищут водителя, сбившего 25-летнюю девушку

Рустэм БАШКИРЦЕВ

ДТП произошло 12 января в Баймаке.

ГИБДД Башкирии просит откликнуться всех очевидцев ДТП, произошедшего утром 12 января в городе Баймаке. Неустановленный водитель утром 12 января на регулируемом пешеходном переходе в Баймаке на улице Алибаева напротив дома № 49 сбил 25-летнюю девушку и скрылся с места ДТП.

- Если вы владеете какой-либо информацией, просьба незамедлительно сообщить в полицию, — обратились правоохранители к возможным свиделям происшествия.