В Башкирии мужчину убили, а его супруге проломили голову

Злата ЗУКОВИЧ

Сейчас следователи ищут лиц, причастных к совершению преступления.

11 января в полицию поступило сообщение об обнаружении тела жителя Ишимбайского района Башкирии с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как считает следствие, 11 января родственники нашли в доме тело 60-летнего хозяина с признаками насильственной смерти и его 54-летней супруги с травмами головы. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенных преступлений, а также лица или лиц причастных к их совершению.