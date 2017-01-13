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14 января, суббота
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии мужчину убили, а его супруге проломили голову// 13.01.2017
Сейчас следователи ищут лиц, причастных к совершению преступления.
11 января в полицию поступило сообщение об обнаружении тела жителя Ишимбайского района Башкирии с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как считает следствие, 11 января родственники нашли в доме тело 60-летнего хозяина с признаками насильственной смерти и его 54-летней супруги с травмами головы. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.
Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенных преступлений, а также лица или лиц причастных к их совершению.
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