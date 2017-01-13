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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии работники предприятия не получают зарплату второй год// 13.01.2017
Директор скрылся, спустив дела организации на тормозах.
Фото: http://gtrk.tv/
Работникам ООО «Газспецстрой» в Бакалинском районе второй год не могут выплатить зарплату, сообщает «Вести-Башкортостан». Задолженность составляет примерно 800 тысяч рублей. Сейчас деньги работники пытаются получить через прокуратуру.
Главбух фирмы Наталья Колесникова зябнет в неотапливаемом помещении организации – температура воздуха там составляет -2°C. Компания отвечала за содержание водопровода в населенных пунктах, а потом радиаторы пустили на металлолом, вырученные деньги использовали на частичное погашение задолженности. Директор «Газспецстроя» в августе прошлого года уволил сам себя и пропал. Раньше учредителем фирмы был заместитель главы районной администрации, но, по его словам, теперь эту должность занимает его сын, и ничего о делах фирмы он не знает.
В данный момент за 40 километров изношенного водопровода в пяти деревнях несет ответственность Куручевский сельсовет. Денег на капитальный ремонт и содержание системы нет. В случае серьёзной аварии без воды могут остаться 2000 человек. Не надеясь на чью-либо поддержку, жители села Куручево сами облагородили родник и проложили к нему гравийную дорогу.
Пока же компьютер главного бухгалтера изъяли, чтобы установить экономическое преступление.
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