В Москве на жителя Башкирии напали с ножом

Злата ЗУКОВИЧ

Мужчину пырнули ножом в бедро и лицо.

В одном из ресторанов сети KFC в центре Москвы произошел конфликт, между группой мужчин и приезжим из Стерлитамака, сообщает РЕН ТВ.

Мужчины распивали в этом ресторане алкоголь, а когда вышли на улицу, один из них во время ссоры схватился за нож и ударил жителя Башкирии в лицо и бедро. Пострадавший обратился за помощью к администрации ресторана, а уже те вызвали полицейских и скорую. Сейчас по данному факту проводится проверка.