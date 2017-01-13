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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Москве на жителя Башкирии напали с ножом// 13.01.2017
Мужчину пырнули ножом в бедро и лицо.
В одном из ресторанов сети KFC в центре Москвы произошел конфликт, между группой мужчин и приезжим из Стерлитамака, сообщает РЕН ТВ.
Мужчины распивали в этом ресторане алкоголь, а когда вышли на улицу, один из них во время ссоры схватился за нож и ударил жителя Башкирии в лицо и бедро. Пострадавший обратился за помощью к администрации ресторана, а уже те вызвали полицейских и скорую. Сейчас по данному факту проводится проверка.
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