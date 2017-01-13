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14 января, суббота
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии мужчина жестоко избил полицейского// 13.01.2017
Представитель власти получил сотрясение мозга.
Фото: Кристина Дейнеко
Уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» возбудили на 31-летнего ранее судимого жителя Туймазов, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.
Как считает следствие, ночью 1 января подозреваемый пил в квартире, куда по вызову прибыл сотрудник полиции. Нетрезвый мужчина нанес несколько ударов ногами и руками, в результате чего полицейский получил острую закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
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