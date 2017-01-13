В Башкирии мужчина жестоко избил полицейского

Злата ЗУКОВИЧ

Представитель власти получил сотрясение мозга.

Фото: Кристина Дейнеко

Уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» возбудили на 31-летнего ранее судимого жителя Туймазов, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

Как считает следствие, ночью 1 января подозреваемый пил в квартире, куда по вызову прибыл сотрудник полиции. Нетрезвый мужчина нанес несколько ударов ногами и руками, в результате чего полицейский получил острую закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.