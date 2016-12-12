В Башкирии в мусорном контейнере обнаружен труп младенца

12.12.2016

В Уфе умышленно ломают лифты в подъездах паралимпийцев Пока вся Россия сплотилась вокруг паралимпийцев оставшихся без олимпиады, в Уфе их используют чтобы разобраться с конкурентами

10.12.2016

Житель Башкирии дал взятку и фиктивно прописал 57 мигрантов С начальником миграционной службы он договорился, установив в ее кабинете компьютерную технику.

09.12.2016

Видео: Житель Башкирии рассказал, как его похитили и избивали несколько часов Венер Мардамшин ранее заявивший о пытках в отделении полиции в Нефтекамске, в подробностях рассказал, как это было

08.12.2016

Башкирские полицейские нашли трёх пропавших в прошлом месяце детей Двое девочек и мальчик в живы и скоро вернутся домой