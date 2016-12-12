В Уфе умышленно ломают лифты в подъездах паралимпийцев

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Пока вся Россия сплотилась вокруг паралимпийцев оставшихся без олимпиады, в Уфе их используют чтобы разобраться с конкурентами

Как сообщает информационное агентство «Башинформ» в Уфе участились случаи порчи лифтов. При этом делается это намерено и что называется напоказ. По словам директора, обслуживающей лифты организации Владимира Дмитрюка, подъезды где ломают лифты выбираются не случайно. Так в последнее время сломались лифты в подъездах известных паралимпийцев Марата Юсупова и Светланы Сапожниковой.

- Что удивительно – буквально сразу после появления в подъезде со сломанным лифтом инвалида, на месте исключительно оперативно оказывались группы журналистов, причём, не только республиканских, но и федеральных, например, телеканала НТВ – говорит Владимир Дмитрюк. – Подобных совпадений – не бывает. В сутки во всей Уфе останавливается в среднем лишь несколько лифтов, и то, что поломки случаются именно во внеурочные часы, в подъездах паралимпийцев, в присутствии прессы, говорит лишь о том, что эти ситуации инсценируются искусственно в рамках нечестной конкурентной борьбы. Тем более, что программа защиты прав инвалидов у нас находится на личном контроле главы республики, то есть кто-то здесь пытается манипулировать Рустэмом Хамитовым.

Руководство и сотрудники «Башлифта» говорят, что порча имущества совершается не из хулиганских побуждений, и уже подали соответствующее заявление в прокуратуру.

- Я тридцать лет работаю в отрасли и никогда не было такого количества выходов из строя лифтов именно в подъездах, где живут люди, не способные самостоятельно подниматься и спускаться по лестницам, - рассказал нашему корреспонденту Владимир Дмитрюк. - Начали разбираться и пришли к выводу, что лифты выводятся из строя умышленно, всегда по одному и тому же сценарию. Кто-то открывает лифт спецключом, имеющимся только у производителей кабин и эксплуатирующих организаций, и механически выводит из строя какие-либо узлы, которые сложно починить в сжатые сроки на месте.

По мнению Владимира Дмитрюка происходящее может быть выгодно только конкурентам, и скорее всего ни что иное, как новый виток другого коммунального скандала в Уфе, о котором рассказывалось на страницах «Новых известий». В журналистском расследовании, опубликованном в федеральном издании, корреспондент ссылается на письмо сотрудника МВД, в котором говорится, что уфимские предприниматели Артур Хазигалеев и Александр Подольский вели рейдерскую деятельность при поддержке высокопоставленных сотрудников администрации города, а также местных МВД и прокуратуры.