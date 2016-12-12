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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе умышленно ломают лифты в подъездах паралимпийцев// 12.12.2016
Пока вся Россия сплотилась вокруг паралимпийцев оставшихся без олимпиады, в Уфе их используют чтобы разобраться с конкурентами
Как сообщает информационное агентство «Башинформ» в Уфе участились случаи порчи лифтов. При этом делается это намерено и что называется напоказ. По словам директора, обслуживающей лифты организации Владимира Дмитрюка, подъезды где ломают лифты выбираются не случайно. Так в последнее время сломались лифты в подъездах известных паралимпийцев Марата Юсупова и Светланы Сапожниковой.
Руководство и сотрудники «Башлифта» говорят, что порча имущества совершается не из хулиганских побуждений, и уже подали соответствующее заявление в прокуратуру.
По мнению Владимира Дмитрюка происходящее может быть выгодно только конкурентам, и скорее всего ни что иное, как новый виток другого коммунального скандала в Уфе, о котором рассказывалось на страницах «Новых известий». В журналистском расследовании, опубликованном в федеральном издании, корреспондент ссылается на письмо сотрудника МВД, в котором говорится, что уфимские предприниматели Артур Хазигалеев и Александр Подольский вели рейдерскую деятельность при поддержке высокопоставленных сотрудников администрации города, а также местных МВД и прокуратуры.
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