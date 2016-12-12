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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе будут судить мужчину, который 6 лет назад убил собутыльника топором// 12.12.2016
Труп он сжег на пустыре рядом с домом.
В Кировский районный суд Уфы передано уголовное дело в отношении 39-летнего уфимца Вячеслава Алексеева. Его обвиняют в убийстве.
Следствие считает, что он в феврале прошлого года распивал алкогольные напитки со своим 46-летним знакомым в загородном доме. Во время беседы мужчины поссорились. Причиной ссоры стали взаимные претензии, возникшие еще в период совместного отбывания мужчинами наказания в местах лишения свободы. После чего Алексеев схватил колун и ударил им своего знакомого по голове. Тело потерпевшего он сжег на пустыре рядом с домом, а на следующий день вместе с приятелем вывез останки на берег реки Уфа. Свидетелем преступления стала супруга Алексеева.
- После произошедшего потерпевший в течение 6 лет считался пропавшим без вести. В июне 2016 года, из-за семейных конфликтов, супруга Алексеева написала заявление в правоохранительные органы, изобличив злоумышленника, - следует из сообщения прокуратуры республики.
Сам Алексеев своей вины не признал.
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