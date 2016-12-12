В Башкирии ликвидировали секту «Наследие предков»

Ольга КОРЗИК

Решение Верховного суда Башкирии утвердил ВС России.

Верховный суд Российской Федерации оставил в силе решение Верховного суда Башкирии о прекращении и запрете деятельности деструктивной религиозной организации, сообщает прокуратура республики.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в республике была создана Региональная общественная организация по возрождению и распространению историко-культурных и духовных ценностей среди населения в Башкирии «Наследие предков». Эта организация пропагандировало учение «Ата-Жолы», которое возникло в Казахстане. Оно было запрещено, как подрывающее безопасность государства посредством нанесения вреда здоровью человека.

- Члены религиозной секты проводили обряды, которые якобы способствовали излечению болезней. При этом они использовали методы нейролингвистического программирования, что могло усугубить заболевание и спровоцировать дезадаптивное состояние, - следует из сообщения прокуратуры республики.

Верховный суд республики удовлетворил требование прокуратуры о ликвидации организации.

Однако члены «Пути предков» попробовали оспорить решение ВС Башкирии в вышестоящей инстанции. Однако ВС России отклонил доводы апелляционной жалобы и утвердил ранее принятое решение.

В настоящее время по факту незаконной деятельности объединения правоохранительными органами возбуждено и расследуется уголовное дело.