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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии ликвидировали секту «Наследие предков»// 12.12.2016
Решение Верховного суда Башкирии утвердил ВС России.
Верховный суд Российской Федерации оставил в силе решение Верховного суда Башкирии о прекращении и запрете деятельности деструктивной религиозной организации, сообщает прокуратура республики.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что в республике была создана Региональная общественная организация по возрождению и распространению историко-культурных и духовных ценностей среди населения в Башкирии «Наследие предков». Эта организация пропагандировало учение «Ата-Жолы», которое возникло в Казахстане. Оно было запрещено, как подрывающее безопасность государства посредством нанесения вреда здоровью человека.
- Члены религиозной секты проводили обряды, которые якобы способствовали излечению болезней. При этом они использовали методы нейролингвистического программирования, что могло усугубить заболевание и спровоцировать дезадаптивное состояние, - следует из сообщения прокуратуры республики.
Верховный суд республики удовлетворил требование прокуратуры о ликвидации организации.
Однако члены «Пути предков» попробовали оспорить решение ВС Башкирии в вышестоящей инстанции. Однако ВС России отклонил доводы апелляционной жалобы и утвердил ранее принятое решение.
В настоящее время по факту незаконной деятельности объединения правоохранительными органами возбуждено и расследуется уголовное дело.
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