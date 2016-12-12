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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии мужчины «сэкономили» полмиллиона рублей на фальшивых купюрах// 12.12.2016
На троицу возбудили уголовное дело.
В июне этого года трое мужчин – 34-летний Эдуард Ткаченко и Андрей Курочкин вместе с 37-летним Николаем Филипповым, купили в Москве фальшивые купюры номиналом пять тысяч рублей и расплачивались ими в аптеках и магазинах, получая сдачу подлинными деньгами, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Сообщникам удалось сбыть не менее 99 поддельных купюр, причинив организациям ущерб на сумму 495 тысяч рублей. Полицейские по записям видеокамер и отпечаткам пальцев установили личности нарушителей. Эдуард Ткаченко и Андрей Курочкин признали свою вину. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Уфы для рассмотрения.
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