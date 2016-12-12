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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии пенсионера обманом оставили без 260 тысяч рублей// 12.12.2016
84-летний дедушка отдал свои деньги мошеннику.
35-летний житель Татарстана Карлен Мелконян был приговорен Октябрьским городским судом к трем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по статье «Мошенничество в крупном размере», как сообщают в пресс-службе прокуратуры республики.
Суд установил, что в феврале этого года Мелконян пришел в общежитие к одиноко проживающему мужчине 87 лет и, представившись сотрудником фонда помощи ветеранам, предложил переехать к патронажной семье в республику Татарстан.
Злоумышленник забрал все деньги пенсионера в размере 260 тысяч рублей под предлогом зачисления их на банковский счет, дал адрес своей сестры в Бугульме для отвода глаз.
Ранее Мелконян был неоднократно судим за кражи и грабеж. Он не согласился с назначенным наказанием и обжаловал его, однако Верховный суд республики с позицией прокурора согласился и приговор оставил без изменения.
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