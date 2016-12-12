В Башкирии сторож зоопарка погиб в своем вагончике

Злата ЗУКОВИЧ

Тело обнаружили после тушения пожара.

Фото: Кристина Дейнеко

Ночью 12 декабря в Чишмах в вагончике передвижного зоопарка нашли тело сторожа. По данному факту началась доследственная проверка сотрудниками следственного комитета по республике.

По предварительным данным, 12 декабря возгорелся вагончик сторожа зоопарка. В нем, закрытом изнутри, обнаружили тело 24-летнего жителя Тюменской области. Вероятная причина возгорания – неаккуратное обращение с огнем во время курения.

– В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские исследования для установления точной причины смерти погибшего и пожарно-техническая экспертиза, – сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.