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12 декабря, понедельник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии сторож зоопарка погиб в своем вагончике// 12.12.2016
Тело обнаружили после тушения пожара.
Фото: Кристина Дейнеко
Ночью 12 декабря в Чишмах в вагончике передвижного зоопарка нашли тело сторожа. По данному факту началась доследственная проверка сотрудниками следственного комитета по республике.
По предварительным данным, 12 декабря возгорелся вагончик сторожа зоопарка. В нем, закрытом изнутри, обнаружили тело 24-летнего жителя Тюменской области. Вероятная причина возгорания – неаккуратное обращение с огнем во время курения.
– В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские исследования для установления точной причины смерти погибшего и пожарно-техническая экспертиза, – сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
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